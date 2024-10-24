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Чистая прибыль НМТП по РСБУ выросла за 9 месяцев в 1,5 раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "НМТП" по РСБУ выросла за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до 33,9 млрд рублей, сказано в отчете компании.

Выручка НМТП выросла в отчетном периоде на 15,8% и составила 25,6 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 19,4%, до 16,4 млрд рублей, прибыль от продаж возросла на 20,3%, превысив 15 млрд рублей.

Объем долгосрочных обязательств НМТП на 30 сентября 2024 года подрос до 11,5 млрд рублей по сравнению с 11,2 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, краткосрочных - сократился до 3,05 млрд рублей с 4,5 млрд рублей на конец 2023 года.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП Транснефть
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