Краснодарская AVA Group построит в Серпухове индустриальный парк за 4 млрд руб.

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Группа компаний АВА (AVA Group, Краснодарский край) планирует построить индустриальный парк "Пущино" в Серпухове (Московская область), сообщила пресс-служба ГК.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписано между инвестором и правительством Московской области во вторник. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию индустриального парка запланирован на 2026 год.

Отмечается, что площадь индустриального парка составит 53,8 га. Земельный участок для реализации проекта предоставлен инвестору на льготных условиях - без проведения торгов.

В рамках создания индустриального парка будет построено более 90 тыс. кв. метров производственных и лабораторных корпусов. Планируется реализация инвестиционных проектов в сфере медицины и фармакологии, информационных технологий, автомобилестроения и других отраслях.

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group действует в различных отраслях, включая девелопмент, инвестиции, управление коммерческой недвижимостью, IT-решения, сектор гостеприимства, cанаторно-курортное направление, сельское хозяйство. География деятельности охватывает Краснодарский край, Москву и Подмосковье, Северный Кавказ, Алтай. За 17 лет работы введено в эксплуатацию 2,8 млн кв. м недвижимости. В настоящее время в стадии строительства находятся проекты с общим фондом в 500 тыс. кв. метров.

Совладельцами AVA Group в равных долях являются президент группы Ваган Арутюнян и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.