Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, увеличила выручку в третьем квартале 2024 года на 3%, при этом ее чистая прибыль снизилась на 3%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,26 млрд по сравнению с $2,32 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,13 с $3,17.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,23 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,21 на акцию.

Квартальная выручка McDonald's увеличилась до $6,87 млрд с $6,69 млрд при среднем прогнозе экспертов в $6,82 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в июле-сентябре уменьшились на 1,5% (прогноз - снижение на 0,6%). В США показатель повысился на 0,3%, за рубежом - опустился на 2,1%.

Компания выплатит дивиденды в размере $1,77 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Акции McDonald's теряют в цене 2,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 0,1%.