Поиск

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

Выручка McDonald’s в III квартале превзошла прогнозы
Фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, увеличила выручку в третьем квартале 2024 года на 3%, при этом ее чистая прибыль снизилась на 3%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,26 млрд по сравнению с $2,32 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,13 с $3,17.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,23 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,21 на акцию.

Квартальная выручка McDonald's увеличилась до $6,87 млрд с $6,69 млрд при среднем прогнозе экспертов в $6,82 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в июле-сентябре уменьшились на 1,5% (прогноз - снижение на 0,6%). В США показатель повысился на 0,3%, за рубежом - опустился на 2,1%.

Компания выплатит дивиденды в размере $1,77 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Акции McDonald's теряют в цене 2,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 0,1%.

США McDonald's
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CEO "Северстали" допустил спад потребления стали в России в 2024 году на 5-7%

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Турция в августе сконцентрировалась на закачке газа в ПХГ

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });