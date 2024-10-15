Google инвестирует в строительство сети малых ядерных реакторов для питания ЦОД

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) инвестирует в сферу ядерной энергетики, чтобы обеспечить растущие потребности в энергоресурсах для питания ее центров обработки данных (ЦОД).

Google заключила соглашение с энергокомпанией Kairos Power, предусматривающее строительство серии малых модульных реакторов (ММР) для выработки электроэнергии.

"Реакторы будут располагаться на соответствующих территориях для поставок чистой энергии дата-центрам Google", - говорится в пресс-релизе Kairos Power.

Первый MMP в рамках этого соглашения начнет работать в 2030 году, а к 2035 году предполагается запустить реакторы общей мощностью 500 МВт.

В Google отмечают, что сделка с Kairos Power является первым в мире коммерческим соглашением на покупку энергии, вырабатываемой MMР.

"Эти инвестиции являются частью наших усилий по разработке и коммерциализации широкого портфеля передовых технологий в сфере чистой электроэнергии для питания наших глобальных ЦОД и офисов", - говорится в сообщении Google.

"Они дополнят использование Google возобновляемых источников энергии и будут содействовать достижению амбициозных целей обеспечения круглосуточного питания безуглеродной энергией и нулевого уровня выбросов", - отмечают в компании.

В прошлом месяце Microsoft Corp. подписала соглашение с Constellation Energy Corp., предусматривающее поставки электроэнергии с АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании, сроком на 20 лет. Для этих целей Constellation Energy перезапустит реактор АЭС, остановленный в 2019 году.