Поиск

ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,4%, вдвое сильнее прогноза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в июле-сентябре увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,8% в годовом, по данным Trading Economics.

Во втором квартале текущего года экономика еврозоны выросла на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,6% в годовом выражении.

ВВП Германии в июле-сентябре увеличился на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,4%, Испании - на 0,8%, Италии - не изменился.

Экономика Евросоюза выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,9% в годовом выражении.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 ноября.

Евросоюз еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Связанный с "Волга груп" производитель яблок "Алма продакшн" сменил владельца

Молочный союз отметил снижение цен производителей на сливочное масло

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Минэкономразвития сохраняет прогноз ВВП-2025, несмотря на признаки "охлаждения" экономики

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию

Цена золота обновила рекорд, поднявшись выше $2800 за унцию

Амурский ГПЗ "Газпрома" подал иск на 86 млрд руб. к группе Linde

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили

ЕС ввел высокие ввозные пошлины на китайские электромобили
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });