В доходы бюджета Абхазии на 2025 год заложено более 5 млрд рублей российской помощи

Флаги Абхазии в киоске в Сухуме Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Российская Федерация окажет финансовую помощь Абхазии в 2025 году на сумму более 5 млрд рублей, сообщил вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба, представляя правительству проект бюджета на 2025 год.

"Российская финансовая помощь остается в пределах уровня 2024 года и составляет 5,2 млрд рублей, - сказал он.

Общий объем доходов госбюджета Абхазии на 2025 год определен в размере 17,3 млрд рублей.

Делба уточнил, что 12 млрд рублей из них - "это собственные доходы республики", и напомнил, что 4 года назад собственные доходы бюджета составляли 4,8 млрд рублей.

"Росту собственных доходов страны способствовали улучшение качества администрирования налогов, рост товарооборота, производство продукции, товаров, работ, услуг. Все эти показатели в совокупности дают нам возможность прогнозировать новые доходы со значительным ежегодным ростом. По отношению к 2024 году рост доходов государственного бюджета достиг 1,8 млрд рублей", - отметил министр финансов.

Он заявил, что за эти годы "в законодательство не были внесены изменения, которые легли бы дополнительным бременем на предпринимателей".

Делба добавил, что на погашение основного долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией Абхазии, будут направлены 90 783 000 рублей.

Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О республиканском бюджете на 2025 год" и направил его на рассмотрение президенту республики.