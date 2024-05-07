Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россия и Абхазия подписали соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, сообщил во вторник российский Минфин. Документ подписали статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов и вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.

Соглашением устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Также предусматривается нулевая ставка налога на процентные доходы, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет страны, предоставившей заемные средства.

Также предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на 18 месяцев, в течение которых деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.

Распоряжение правительства РФ о поручении Минфину провести переговоры с абхазской стороной и заключить соглашения было подписано в конце декабря 2023 года.

Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2025 года.