Запасы нефти в США снизились на 515 тыс. баррелей за неделю

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 515 тыс. баррелей - до 425,51 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей и составили 210,87 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 977 тыс. баррелей, до 112,86 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тыс. баррелей.