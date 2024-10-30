Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,9%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В среду российский рынок акций рос второй день подряд в рамках коррекции на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent подорожал к $72,8 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России, что влечет выборочные продажи бумаг. Индекс МосБиржи превысил 2615 пунктов во главе с бумагами "Русала" (+4,7%); подорожали бумаги золотодобытчиков на фоне новых максимумов цен на золото (цена драгметалла протестировала $2800 за унцию).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2615,38 пункта (максимум сессии - 2631,8 пункта), индекс РТС вырос на 0,9% до 848,92 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ с 31 октября, составил 97,053 рубля (-27,31 копейки).

США 30 октября ввели новые антироссийские санкции против более 30 физлиц и свыше 360 компаний, сообщил американский Минфин. Под санкции попали, в частности, российские компании и предприятия, связанные с ВПК, конструкторские бюро и НИИ. Реакция российского рынка акций на эти новости оказалась в целом нейтральной.

Подорожали в среду также акции "Магнита" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+3,1%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Роснефти" (+1,6%), "МТС" (+1,4%), ВТБ (+1,2%), "НЛМК" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "РусГидро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" за девять месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,6 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка составила 180,1 млрд рублей (+8,6%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в январе-сентябре составила 410,565 млрд рублей по сравнению со 638,575 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Показатель снизился на 35,7%. Выручка за отчетный период увеличилась на 2,9%, до 2,12 трлн рублей при опережающем ее росте себестоимости: чуть более чем на 22%, до 1,598 трлн рублей.

ПАО "Интер РАО" ожидает финансовые показатели по итогам 2024 года не хуже результата 2023 года, сообщил гендиректор компании Сергей Дрегваль премьер-министру Михаилом Мишустиным.

Подешевели в среду акции "ММК" (-1%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи продолжает борьбу за круглый рубеж 2600 пунктов, на пике роста индикатор превышал 2630 пунктов, после чего покупатели упустили инициативу, хотя нефть перешла к более уверенному восстановлению, а рубль на валютном рынке в целом двигался нейтрально. Вероятно, оптимизм инвесторов продолжает сдерживать подъем ключевой ставки ЦБ и неопределенность вокруг дальнейшей ее траектории и продолжительности периода жестких денежно-кредитных условий, считает эксперт.

В четверг в Китае будут опубликованы октябрьские индексы экономической активности в промышленности и секторе услуг. В еврозоне в четверг станет известна оценка темпов роста потребительских цен за минувший месяц, в США - данные по потребительским расходам. На российском рынке ожидается отчет Сбербанка за 9 месяцев по МСФО, а компании "Европлан" и "Хэдхантер" проведут заседания советов директоров (в повестке первого вопрос дивидендов, на втором обсудят редомициляцию кипрской HeadHunter Group Plc). Динамика торгов на российском рынке в четверг может остаться неоднородной, прогноз по индексу МосБиржи на 31 октября - 2550-2650 пунктов, считает Шепелев.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, поддержку ценам на нефть оказали планы Минэнерго США по закупке очередной партии сырья в стратегический резерв, а также статистика о сокращении запасов нефти в стране. Продолжается волатильная неделя перехода рынка на следующий контракт: экспирация контракта BRNZ2024 на ICE запланирована на четверг (на Мосбирже этому фьючерсу соответствует контракт BR-11.24). Дальнейшая динамика рынка нефти станет вырисовываться в первых числах ноября.

Агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что старшие советники президента США Джо Байдена прибудут в Израиль в четверг, чтобы попытаться заключить соглашение, которое положит конец войне в Ливане. По мнению Standard Chartered Plc, рынок нефти недооценивает риски со стороны Ближнего Востока и "слишком быстро расслабился". Аналитики ждут эскалации после президентских выборов в США. Согласно прогнозу Standard Chartered, Brent при таком сценарии составит $89 за баррель в I квартале 2025 года, а WTI - $86, отметила Рокотянская.

Как считает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи сохранил попытки восстановить позиции после слабого начала недели, поддержку оказал рост нефти и новостной поток. Локально индекс МосБиржи в октябре растерял всё восстановление сентября, снизившись за месяц на 8,5%. Текущие значения индекса сопоставимы с уровнями мая 2023 года.

Среди лидеров роста в среду выступили акции "МДМГ" (+4,4%), где гендиректор не исключает еще одной выплаты дивидендов в 2024 году после рекордных 141 рубля на акцию, которые компания распределила за прошлые периоды после переезда в российскую юрисдикцию. На фоне очередного рекорда цен на золото позитивную динамику показали золотодобытчики, особенно "Полюс". После сильного финансового отчета по РСБУ днем ранее неплохо выглядели акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,2%) - компания за 9 месяцев заработала почти 13,7 млрд руб. чистой прибыли, отметил эксперт.

Бумаги "АЛРОСА" продолжили сползание вниз после слабых результатов по РСБУ за 9 месяцев, в рамках которых в III квартале компания получила чистый убыток в размере 6,5 млрд рублей. Подросли бумаги "Аэрофлота", показавшего в отчете за 9 месяцев по РСБУ лучшую за всю историю квартальную прибыль от продаж (более 24,1 млрд руб. в III квартале). Инвесторы в акции "Мечела" (-1,1%) после публикации результатов за 9 месяцев по РСБУ ускорили распродажи с оглядкой на рост процентных расходов и убыток. Теряют позиции девелоперы ("ПИК", "Самолет") на фоне ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, обратил внимание Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в среду смог продолжить восстановление, несмотря на локальные ценовые просадки индексов и отдельных бумаг.

Акции "Русала" получали поддержку от положения цен на алюминий недалеко от максимумов с конца мая. Позитивное влияние на бумаги "Полюса" оказывали цены на золото, которые в среду достигли очередного рекордного максимума $2801 за унцию и в целом продолжают движение к психологически важной отметке $3000 за унцию. Во Всемирном совете по золоту при этом заявили, что с учетом внебиржевых сделок спрос на золото в III квартале текущего года вырос на 5% и составил рекордные квартальные 1313 тонн, при этом основным драйвером ускорения спроса стал приток в золотые ETF, который возобновился после многих месяцев потерь.

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось единства в настроениях. Неожиданную слабость показывали рынки Европы, где вновь начала расти инфляция. В США в четверг выйдет предпочитаемый индикатор инфляции ФРС - базовый ценовой индекс потребления - который также может продемонстрировать положительную динамику. Российский рынок к концу дня удерживался в "плюсе", сняв краткосрочную перепроданность, при этом индекс МосБиржи удержался выше сопротивления 2615 пунктов. При сценарии развития коррекционного роста целью отскока для индикатора МосБиржи может стать район 2740 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг из корпоративных новостей особенного внимания заслуживают финансовые результаты Сбербанка за III квартал по МСФО, который нацелен на выплату очередных рекордных дивидендов по итогам года, отмечает Кожухова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, наблюдаемый рост рынка акций является лишь коррекционным отскоком за счет закрытия коротких позиций, нежели окончанием фазы снижения.

Фундаментальных поводов для инвестиционных покупок по-прежнему не наблюдается. Главным негативом остается жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Если на ожидании роста ключевой ставки до 20% индекс МосБиржи опускался в район 2500 пунктов, то ставку в 22-23% логично отыграть просадкой к 2400 пунктам, считает эксперт.

Совсем не радует нефть, которая продолжает тестировать поддержку $70-71 за баррель Brent. В ноябре сезонно спрос на углеводороды падает. Кроме того, избранный в ноябре президент США может начать проявлять активность по поводу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, что еще больше собьет цены на нефть. Так что здесь поддержки отечественным "быкам" ждать не стоит, полагает Антонов.

О слабости покупателей говорит и тот факт, что Сбер демонстрирует нейтральную динамику. Обычно улучшение инвестиционных настроений приводит к покупкам в первую очередь акций финансового сектора, где фаворитом является Сбер. Пока же бумага продолжает находиться на технической поддержке 242 руб., и то, что от нее не произошел отскок вверх, является довольно негативным сигналом, полагает Антонов.

Поэтому увлекаться покупками не стоит. Не исключено, что крупные инвесторы будут использовать моменты роста рынка для сокращения своих портфелей в пользу высоконадежных инструментов, заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,4-1%), нет единого вектора в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,5%).

Объем ВВП Франции в III квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.

ВВП Германии в III квартале 2024 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение ВВП на 0,1%.

ВВП еврозоны в III квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%. Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в июле-сентябре увеличится на 0,2% в поквартальном выражении и на 0,8% в годовом, по данным Trading Economics.

ВВП США в III квартале 2024 года увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Минторга страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 1,8% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,1% в годовом выражении и подъем на 0,2% в помесячном.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены продолжают коррекцию вверх после снижения днем ранее до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch. Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 2,3% до $72,78 за баррель (-0,4% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,5% до $68,9 за баррель (-0,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 515 тысяч баррелей, запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей, резервы дистиллятов сократились на 977 тысяч баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тысячи баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тысячи баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции "ИК Русс-Инвест" (+10,6%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+9,2%), ПАО "Яковлев" (+5,2%), расписки Qiwi (+5%), бумаги МКФ "Красный Октябрь" (+4,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,6%), МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" ("МДМГ") (+4,4%, до 867,7 рубля).

Как заявил генеральный директор МДМГ Марк Курцер, компания допускает еще одну, уже третью, выплату дивидендов в 2024 году. "В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года", - приводятся слова Курцера в сообщении компании.

Ранее в этом году МДМГ уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию (общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей). Помимо этого, компания выплатила дивиденды за I полугодие из расчета 22 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,7 млрд рублей. Дивидендная политика МДМГ предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании отчетности по РСБУ или МСФО.

Выручка МДМГ в III квартале по МСФО составила 8,27 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (+1,8%) в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 5,792 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании.

ПАО "Россети Сибирь" (+1,7%) в январе-сентябре 2024 года получило 1,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ, что в 2,8 раза больше убытка за аналогичный период 2023 года, говорится в материалах компании.

Чистая прибыль ПАО "Акрон" (+0,4%) (головное предприятие группы "Акрон", Великий Новгород) по РСБУ за 9 месяцев упала на 43% к аналогичному периоду прошлого года, до 14,7 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 16% и составила 109,7 млрд рублей.

Подорожали акции ПАО "Ламбумиз" на дебютных биржевых торгах после IPO: бумаги выросли до 426 рублей за штуку (+0,2% к цене IPO); объем торгов составил 10,2 млн рублей. В течение дня наблюдалась высокая волатильность бумаг: цены сделок колебались в коридоре 401-473 рубля.

ПАО "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) в ходе IPO привлекло 802 млн рублей, сообщила компания. Она предложила инвесторам акции допэмиссии по цене 425 рублей за штуку, что соответствует нижней границе объявленного ранее ценового диапазона (425-460 рублей за акцию) и соответствует рыночной капитализации около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Подешевели в среду акции "Русагро" (-2,5%), ПАО "Куйбышевазот" (-2,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,2 млрд рублей (из них 9,8 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 7,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").