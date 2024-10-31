Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало до минимума с мая

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 216 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень с середины мая этого года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 228 тыс., а не 227 тыс., как ожидалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 230 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 236,5 тыс. против 238,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 19 октября, опустилось до 1,862 млн по сравнению с пересмотренными 1,888 млн неделей ранее.

Между тем эксперты ожидали, что их число снизится до 1,890 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,897 млн.