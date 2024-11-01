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Прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 40%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "НОВАТЭК" за 9 месяцев 2024 года получила 242 млрд рублей прибыли по РСБУ против 404 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности эмитента.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи.

Выручка выросла на 16% - до 664 млрд рублей, а себестоимость - на 22%, в результате чего валовая прибыль увеличилась на 7% - до 266 млрд рублей.

Доходы от участия в других организациях сократились на 29% - до 95 млрд рублей. Положительное сальдо прочих доходов и расходов сократилось почти в пять раз - до 23 млрд рублей.

НОВАТЭК
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