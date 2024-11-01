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Morgan Stanley запустит индекс акций спонсоров, рекламодателей и вещателей спортивных лиг

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley запускает инвестиционный индекс Parametric Custom Core Sports League с привязкой к популярным спортивным лигам, сообщает CNBC.

Продукт ориентирован на состоятельных любителей спорта и позволит вкладывать в акции крупных американских компаний, имеющих прочные связи с известными лигами в контексте спонсорства, рекламы и медиаподдержки.

Портфель будет включать 250-400 инструментов и по риск-профилю будет аналогичен индексу S&P 500.

Morgan Stanley планирует отслеживать активность, расходы и другие характеристики компонентов своего индекса по данным Nielsen Sports.

Минимальный порог входа для инвесторов составит $250 тысяч.

Morgan Stanley Nielsen Sports США
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