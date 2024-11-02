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Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков

Банк России не стал менять список из 13 системно значимых банков
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Банк России утвердил список системно значимых кредитных организаций (СЗКО), на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора, сообщает сайт регулятора.

Список состоит из 13 банков и не претерпел изменений по сравнению с перечнем, утвержденным в 2023 году.

Системно значимыми банками ЦБ признает Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" (в 2025 году будет интегрирован в ВТБ), Т-банк, Росбанк (вскоре станет филиалом Т-банка), Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

ЦБ в 2024 году планирует финализировать концепцию новой методики определения СЗКО. В частности, регулятор хочет перевести расчет критериев СЗКО на консолидированную основу, что позволит оценивать системную значимость на уровне банковской группы, а именно учитывать влияние групп на финансовый сектор. Кроме того, ЦБ планирует добавить немонетарные критерии для оценки размера клиентской базы (в дополнение к размеру активов и объему операций), а также новые метрики, определяющие значимость банка в отдельных сегментах рынка. Ожидается, что изменения вступят в силу в 2026-2027 годах.

Кроме того, Банк России хочет предусмотреть возможность установления дифференцированных надбавок за системную значимость после стабилизации ситуации на рынке и завершения графика восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала.

Альфа-банк Банк России ВТБ Райффайзенбанк Юникредит банк
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