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"ТКС Холдинг" выставил оферту на выкуп долей миноритариев Росбанка по цене 129,4 руб. за акцию

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" выставило оферту на выкуп акций у миноритариев Росбанка по цене 129,40 рубля за одну акцию, говорится в сообщении холдинга.

Количество приобретаемых ценных бумаг - 9 млн 211,783 тыс. акций. Таким образом, на выкуп этого пакета может быть направлено 1,192 млрд рублей.

Срок действия оферты - 70 дней.

"ТКС Холдинг" в середине августа получил контроль над 99,4% акций ПАО "Росбанк". Напрямую у холдинга 91,89% Росбанка. С учетом доли ООО "Русфинанс" ("дочка" самого Росбанка) МКПАО и его аффилированные лица контролируют 99,4% акций кредитной организации.

Фактический мультипликатор приобретения Росбанка составил 0,8 его общего капитала.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.

ТКС Холдинг Росбанк
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