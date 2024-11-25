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Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор "Туполева" покидают свои посты

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев покидают свои посты, сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

Функции управления деятельностью "Яковлева" будет выполнять гендиректор ОАК Вадим Бадеха, он будет совмещать посты руководителя обеих компаний.

Управление деятельностью "Туполева" будет выполнять замгендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев, он также займет пост управляющего директора "Туполева". Ранее, с 2009 по 2013 год, он уже возглавлял эту компанию. Это позволит "усилить контроль со стороны головной компании за реализацией программ стратегической авиации", считают в ОАК.

Решения приняты в рамках "консолидации управления гражданскими программами", пояснили в ОАК. "Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров", - отметили в компании.

В начале ноября в ОАК сменился гендиректор: эту должность вместо Юрия Слюсаря занял Бадеха, который прежде возглавлял другую структуру "Ростеха" - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК).

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100.

"Туполев" занимается проектированием, производством и послепродажным сопровождением ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК. Филиал "Туполева" - "Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова" выпускает пассажирские самолеты Ту-214.

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Андрей Богинский Константин Тимофеев Туполев ОАК Яковлев
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