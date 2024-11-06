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Аукцион по размещению ОФЗ 29025 признан несостоявшимся

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 6 ноября признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 29025 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года имеют 55 квартальных купонных периодов и первый купонный период - 56 дней, дата выплаты 5-го купонного дохода - 27 ноября 2024 года. Расчет процентных ставок 1-56-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

ОФЗ Минфин РФ
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