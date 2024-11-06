Поиск

Банк России ждет в 2025 году перехода от профицита ликвидности к дефициту

Прогноз а 2024 год остался прежним - профицит на уровне 0,2-1 трлн рублей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2024 года и ждет профицита на уровне 0,2-1 трлн рублей, в 2025 году ждет перехода к дефициту и его постепенного роста, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

"Прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2024 года сохранен на прежнем уровне. В среднем за декабрьский период усреднения обязательных резервов профицит оценивается в диапазоне от 0,2 до 1,0 трлн рублей. В конце декабря из-за сезонного роста бюджетных расходов и конвертации средств ФНБ вне бюджетного правила для их финансирования профицит ликвидности возрастет по сравнению с уровнем ноября", - отмечает ЦБ.

В 2025 году ожидается переход банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности и его постепенный рост. Зеркалирование Банком России на внутреннем валютном рынке регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и операций в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри экономики России ослабит влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора. При этом отложенное зеркалирование операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, приведет к оттоку средств из банков.

Повышению дефицита ликвидности в 2025 году будут также способствовать увеличение объема наличных денег в обращении и рост обязательных резервов в соответствии с общим расширением денежной массы. Краткосрочные ставки денежного рынка (RUONIA) в условиях профицита ликвидности продолжают формироваться ниже ключевой ставки Банка России.

В то же время сохраняется спрос на кредиты Банка России при возросшей конкуренции банков за клиентские и бюджетные средства. Это приводит к росту общей стоимости привлечения краткосрочной ликвидности для банков, что дополнительно повлияет на ужесточение денежно-кредитных условий, указывает ЦБ.

Банк России ФНБ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ одной из причин повышенного роста корпкредитования назвал допрасходы бюджета-24

"Ростех" сообщил о кадровых назначениях в ОАК и ОДК

Рубль подешевел в паре с китайским юанем, обновив минимум октября 2023 года

"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });