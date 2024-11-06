Банк России ждет в 2025 году перехода от профицита ликвидности к дефициту

Прогноз а 2024 год остался прежним - профицит на уровне 0,2-1 трлн рублей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2024 года и ждет профицита на уровне 0,2-1 трлн рублей, в 2025 году ждет перехода к дефициту и его постепенного роста, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

"Прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2024 года сохранен на прежнем уровне. В среднем за декабрьский период усреднения обязательных резервов профицит оценивается в диапазоне от 0,2 до 1,0 трлн рублей. В конце декабря из-за сезонного роста бюджетных расходов и конвертации средств ФНБ вне бюджетного правила для их финансирования профицит ликвидности возрастет по сравнению с уровнем ноября", - отмечает ЦБ.

В 2025 году ожидается переход банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности и его постепенный рост. Зеркалирование Банком России на внутреннем валютном рынке регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила и операций в связи с размещением средств ФНБ в разрешенные финансовые активы внутри экономики России ослабит влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора. При этом отложенное зеркалирование операций сверх бюджетного правила, осуществленных в 2024 году, приведет к оттоку средств из банков.

Повышению дефицита ликвидности в 2025 году будут также способствовать увеличение объема наличных денег в обращении и рост обязательных резервов в соответствии с общим расширением денежной массы. Краткосрочные ставки денежного рынка (RUONIA) в условиях профицита ликвидности продолжают формироваться ниже ключевой ставки Банка России.

В то же время сохраняется спрос на кредиты Банка России при возросшей конкуренции банков за клиентские и бюджетные средства. Это приводит к росту общей стоимости привлечения краткосрочной ликвидности для банков, что дополнительно повлияет на ужесточение денежно-кредитных условий, указывает ЦБ.