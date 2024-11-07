Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 221 тысячи

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 216 тыс., как ожидалось прежде.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 222 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали 221 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 227,25 тыс. против 237 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 октября, увеличилось до 1,892 млн по сравнению с пересмотренными 1,853 млн неделей ранее. Это максимальный показатель почти за три года.

При этом эксперты ожидали, что их число снизится до 1,880 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,888 млн.