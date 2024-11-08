Аналитики Альфа-банка назвали валютные бонды "заложниками" регуляторных ограничений

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Валютные облигации российских эмитентов, с конца мая существенно просевшие в цене, стали заложниками регуляторных ограничений для банков, которые являются основными держателями таких бумаг, считают аналитики Альфа-банка.

Наметившееся восстановление котировок валютных бондов может быть началом тренда, и до конца года валютные облигации могут стать единственным сегментом российского долгового рынка, который покажет положительную ценовую динамику, полагают они.

Распродажа бондов от банков

До конца мая замещающие облигации российских эмитентов, номинированные в долларах, евро и швейцарских франках, торговались с доходностью, близкой к уровню доходности корпоративных еврооблигаций развивающихся стран сопоставимой рейтинговой категории, однако в конце мая доходность российских бумаг начала стремительно расти, превысив в ноябре уровень 15%, напоминает Альфа-банк. При этом падение котировок шло "широким фронтом", то есть безотносительно кредитного качества эмитента. Например, долларовые облигации "Газпрома" с погашением в 2037 году с мая потеряли в цене более 35%, в то время как отчетность эмитента за первое полугодие, напротив, отразила улучшение кредитных метрик. Бонды в юанях еще одного заемщика из категории надежных, золотодобывающей компании "Полюс", с мая потеряли в цене более 20%.

Среди причин такой просадки валютных долговых бумаг может быть ухудшение доступа к валютному фондирование у банков, которые традиционно являются основными держателями облигаций.

Аналитики напоминают, что по данным ЦБ, на 1 июля 2024 года открытая валютная позиция (ОВП) банков (разница между валютными активами и пассивами на их балансах) составила $6,5 млрд, или 4% от капитала. Преимущественно это длинная ОВП, наращивание которой регулятор связал с активизацией валютного кредитования. В обзоре банковского сектора за второй квартал ЦБ указывает, что образовавшуюся длинную балансовую валютную позицию банки хеджировали сделками ПФИ (производные финансовые инструменты), что привело к росту внебалансовой позиции до $9,7 млрд на конец первого полугодия - это почти в 5 раз больше значения этого показателя в конце первого полугодия 2023 года.

"Мы допускаем, что в условиях дефицита валютного фондирования для снижения длинной ОВП банки могли прибегнуть к сокращению валютных активов. Наиболее простым способом сократить валютные активы выглядит продажа валютных облигаций", - пишут аналитики Альфа-банка, отмечая заметное увеличение предложения валютных бондов с конца первого полугодия этого года.

Хеджирование ОВП деривативными сделками значительность усложнилось, а цена хеджирования выросла после того, как 12 июня США ввели санкции против "Мосбиржи", отмечается в обзоре. Начало активного снижения котировок валютных бондов совпало с введением санкций в июне и усилилось в августе, когда спрос на юани так вырос, что стоимость привлечения юаневой ликвидности через валютный своп "превысила разумный уровень", пишут аналитики.

При росте предложения облигаций от основного инвестора в лице банков спрос со стороны других категорий инвесторов не был достаточным, чтобы компенсировать падение цен на валютные бумаги, констатируют они.

Надежда на восстановление котировок

Влиять на цены корпоративных валютных бумаг может не только ситуация с ОВП банков, но и ожидание выхода на рынок большого объема замещающих суверенных евробондов РФ - по крайней мере среди участников рынков идет дискуссия о том, что замещение еврооблигаций России может оказать давление на валютные облигации, поскольку на рынок выйдет дополнительный объем предложения бумаг, отмечается в обзоре Альфа-банка.

Есть вероятность, что из-за дефицита валютных пассивов банки не смогут покупать валютные облигации даже по сниженным ценам, а отсутствие покупателей в условиях роста предложения всегда способствует снижению цен, поясняют они.

Общий объем суверенных еврооблигаций России составлял $32,7 млрд по номиналу по данным ЦБ на 1 июля 2024 года. Из них нерезиденты владели бумагами на сумму $14,6 млрд, а резиденты соответственно - на $18,1 млрд. Участники рынка оценивают объем потенциального "навеса" суверенных бумаг в $2-3 млрд.

Однако аналитики считают, что риск снижения котировок валютных облигаций из-за замещения суверенных евробондов преувеличен. Они напоминают, что Минфин, объявляя о начале процедуры замещения в сентябре, установил разные сроки подачи заявок для бумаг, права на которые учитываются российскими и иностранными депозитариями. Для бумаг, права на которые учитываются иностранными депозитариями, срок подачи заявок уже истек 15 октября. Соответственно, размер потенциального "навеса" уже известен, и регулирующие органы в случае угрозы дестабилизации для рынка могут потенциально принять меры, аналогичные тем, что были приняты для рынка акций, считают в Альфа-банке.

На следующий год приходится срок погашения значительного объема корпоративных валютных облигаций - до конца 2024 года и в 2025 году будут погашены бумаги на $11,9 млрд, или 35% от общего объема валютных облигаций в обращении. После погашения значительного объема валютных облигаций в ближайший год есть основания ожидать снижения ОВП у банков, которые могут начать покупать валютные облигации, что окажет поддержку этому рынку, говорится в обзоре. Кроме того, рынок валютных бумаг не восполнит потери после погашения выпусков, соответственно, размер его значительно сократится.

В отсутствие других инструментов инвестирования в валюте инвесторы, не имеющие, как банки, регуляторных ограничений, будут сохранять интерес к валютным облигациям, что в условиях сокращения предложения таких бумаг будет способствовать росту котировок, полагают аналитики Альфа-банка.

В частности, они ожидают рост интереса к валютным бумагам со стороны частных инвесторов, в том числе неквалифицированных, учитывая, что для них нет ограничений на покупку таких облигаций, а минимальный лот вполне доступен - в большинстве случаев он составляет $1 тысячу или 1 тысячу юаней, но есть облигации и с минимальным лотом $100.

"У инвесторов, не имеющих регуляторных ограничений, есть возможность зафиксировать двузначную доходность в валюте на длительный срок с приемлемым уровнем кредитного риска", - отмечается в обзоре.