Мантуров сообщил о финальной стадии переговоров о зоне свободной торговли с Индонезией

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией может быть подписано в ближайшее время, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Джакарту на инаугурацию президента страны Прабово Субианто.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии находится уже на финальной стадии переговоров. Россия, как страна-участник, все вопросы свои уже урегулировала. И мы рассчитываем, что если сейчас до конца года индонезийская сторона примет представителя Евразийской экономической комиссии, то в ближайшее время будет завершена работа, и будет подписано соглашение", - передал слова первого замглавы правительства его секретариат.

Мантуров отметил, что создание ЗСТ поможет нарастить объемы взаимной торговли: "Действительно, должно повлиять со стороны расширения (торговли - ИФ), с учетом того, что тарифы будут унифицированы и будут созданы комфортные условия как для стран Евразийского экономического союза, так и для Индонезии".