"Эйч энд Эн" открыла "окно возможностей" с видом на вертикальную интеграцию. Обзор

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Эйч энд Эн" (Health & Nutrition), год назад объединившая активы ушедшей из РФ французской Danone, смогла за это время не только сохранить все производственные активы прежнего владельца и ассортимент под новыми брендами, но и получила большие возможности для развития. Они уже реализуются, в частности, в росте продаж, появлении новых проектов и продуктов, совершенствовании стратегии.

О том, каким был минувший год для компании, что сделано в плане импортозамещения, как компания намерена обходиться без заквасок покидающего РФ датского производителя Chr.Hansen, а также об открывшемся после ухода прежнего владельца "окне возможностей", рассказали журналистам топ-менеджеры "Эйч энд Эн".

Год был насыщенным

"Год был абсолютно насыщенным. Представьте себе, что такое поменять в какой-то день всю линейку бренда и стройненько встать на полку. И причем в тот день, когда регистрируется новое название юридического лица, оно должно быть прописано на упаковках всех SKU", - заявила вице-президент по операционной деятельности Марина Дмитриева.

"Мы локализовали все бренды, на которые утратили права в связи со сменой собственника. На весь портфель современной молочной продукции, сегмент которой является на нас стратегически важным, удалось вернуться к доле около 30% в натуральном выражении", - дополнила вице-президент по маркетингу Ольга Свечникова.

Речь идет о йогуртах, творожках, функциональных напитках, десертах.

По ее словам, растет и доля рынка основной части производства - традиционной молочной продукции. "Мы не во всех сегментах присутствуем, но там, где мы стратегически находимся, у нас везде растет доля рынка", - подчеркнула она.

Как заявила вице-президент по продажам Мария Петрова, за 10 месяцев выручка компании выросла на 21,2%. Темпы роста в натуральном выражении год к году составили 20%, что значительно опережает показатель рынка молочных продуктов, который составляет 1%. В стоимостном выражении доля рынка компании на сентябрь 2024 года составила 13% (ритейл-аудит NielsenIQ).

По ее словам, самыми активными тепами растет выпуск современной молочной продукции, которая "больше других пострадала в 2022 году, когда объемы сократились на четверть". За последние полтора года производство восстановилось. "Причина - правильно принятые решения и их качественная реализация", - подчеркнула Петрова.

Как сообщила Дмитриева, закупки сырого молока за 10 месяцев увеличились на 16%. Причем со многими поставщиками компания работает уже не одно десятилетие. "У нас есть сегмент долгосрочных контрактов, есть истории, когда мы работаем на трехлетних и пятилетних контрактах. Доля постоянных партнеров-поставщиков достигает 90%. Так что молоком мы обеспечены", - сказала она.

По ее словам, если в начале года одной из стратегических задач была загрузка производственных мощностей, то спустя 10 месяцев года загруженность предприятий компании уже приближается к 100%.

"Европозамещение"

Как заявила Дмитриева, очень серьезным вызовом для компании стало то, что много немолочного сырья и ингредиентов поступало из-за рубежа. "При всем нашем ассортименте у нас порядка 2 тыс. наименований сырья и ингредиентов. И при этом на момент 2022 года много приходило из Европы. Это было очень серьезным вызовом. Надо было заниматься импортозамещением, я бы даже сказала "европозамещением". В каких-то случаях мы организовывали производство в России, в каких-то - переходили на поставщиков из дружественных стран", - сказала она.

В настоящее время уже 93% немолочного сырья и материалов либо локализовано в России, либо поступает из дружественных стран. "Единственным ингредиентом, который пока приходит из Европы, являются закваски", - отметила она.

Дружественные страны в определенной степени стали мостом и для поставок запчастей к оборудованию. "У нас все производственные линии - европейские. Практически все производители оборудования в 2022 году заявили о своем нежелании поставлять запчасти", - сказала она. Компании пришлось ориентироваться на поставки из дружественных стран или на локализацию производства запчастей.

"Сейчас по оборудованию мы полностью переориентировались на поставщиков из трех стран - Китай, Индия, Турция. Есть и российское оборудование", - добавила Дмитриева.

Всего компания реализовала более 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг, включая дефицитные производственные материалы.

Нansen уходит, но без заквасок не останемся

Говоря о возможных последствиях ухода с рынка РФ одного из ведущих производителей заквасок - датской Chr.Hansen, Дмитриева заявила, что компания, как и по другим направлениям "европозамещения", ориентируется на локализацию производства, а также на альтернативных поставщиков.

"Хорошо, что Chr.Hansen объявила об уходе заранее, мы получили возможность подготовиться. Работаем с отечественными компаниями над стратегией локализации производства, - сказала она. - Кроме Chr.Hansen, остаются другие игроки, которые поставляют качественные закваски на российский рынок. Думаю, что наши проблемы и вызов - не в количестве. В нужном количестве закваски привезут. А проблема - в наших требованиях к закваскам. Чтобы мы получали те продукты, которые мы производим, нам нужна не просто любая закваска. Нам нужна закваска высочайшего качества".

По ее словам, остающаяся на рынке продукция компании Danisco соответствует запросам. "Кроме того, есть несколько других зарубежных игроков, которые обладают качественным портфелем заквасок. И у нас есть проекты с локальными стратегическими партнерами, с которым мы разрабатываем закваски. Наша экспертиза в этой области очень высока", - сказала Дмитриева.

Как было отмечено на встрече, этой проблемой озабочены и власти РФ. В настоящее время разрабатывается нацпроект "Биоэкономика", в который производство заквасок войдет отдельным направлением. Работа ведется и в рамках ряда федеральных проектов. По сути, речь идет о создании новой отрасли в РФ.

Борьба с инфляцией: не в ущерб качеству

Особенностью всех происходящих в последнее время в компании изменений стало то, что они идут на фоне роста цен на молоко и молочную продукцию. "Сейчас цены на молоко выходят на пик. Вряд ли можно предполагать, что это нынешняя цена конечная", - сказала Дмитриева.

По ее словам, одним из основных путей борьбы с инфляцией в компании считают программу повышения эффективности производства. "Снижение затрат должно происходить за счет программ по повышению эффективности и в логистике: сокращение производственных потерь, автоматизация труда, внедрение искусственного интеллекта и т.д.", - заявила она.

"Мы никогда не перекладываем рост себестоимости на плечи потребителей. В компании идут процессы внутренней оптимизации, стараемся искать разные варианты. К тому же наш портфель закрывает разные ценовые ниши, что позволяет отвечать на потребности разных слоев населения", - заявила, в свою очередь Петрова.

При этом она сообщила, что компания находится в постоянном контакте с ритейлерами. "В этом году было много запросов на переход на механизм "каждый день привлекательная цена". До этого мы были приверженцами похода "высоко-низко", когда сначала продукт продается очень дорого, потом - очень дешево. Но ритейлеры убедили нас попробовать новый механизм. И, действительно, в ряде категорий, например, в сметане, молоке, он сработал. Сейчас расширяем ассортимент", - сказала она.

При этом вопросы качества остаются неизменными, подчеркнула Свечникова. "Идти на компромиссы с качеством, чтобы предложить продукцию подешевле, мы не будем", - сказала она.

Не только молочка

Как заявила Свечникова, первоочередной задачей будет оставаться укрепление фундамента компании в виде сегодняшнего портфеля брендов. "Тем не менее, мы будем смотреть шире. Во всем, что касается полезной и свежей еды, обязательно будем смотреть на перспективу", - сказала она, отметив, что это "может означать выход за пределы молочной продукции". "Это вероятность, которую мы рассматриваем", - добавила она.

При этом Свечникова напомнила, что в портфеле компании уже есть немолочная продукция. "В бренде "Тёма" есть мясные консервы, в "Растишке - фруктовое желе. Расширяться в сегменты и субсегменты, которые позволяют удовлетворять новые потребности, - такие вещи рассматриваем", - сказала она.

При этом не исключается и производство премиальных продуктов. По ее словам, в настоящее время ценовой разброс в портфеле достаточно широкий, массовый сегмент по уровню цен закрывается достаточно полно. Тем не менее, если будет понятно, что спрос на премиальную продукцию есть и ее производство эффективно для компании, то выход в премиальный сегмент не исключается.

Новые проекты

По сути, смена собственника открыла новые возможности для компании. Если раньше ее стратегия была ограничена стратегией глобального игрока, то теперь, как заявила Дмитриева, "открылось окно возможностей, сейчас можем реально планировать, куда и как мы хотим инвестировать".

"Последние несколько лет мы жили в принципе без инвестиций и без капексов", - отметила она. Стратегия прежнего владельца не предусматривала, к примеру, строительство складов или вертикальную интеграцию. "Сейчас же у нас развязаны руки с точки зрения того, что мы можем делать абсолютно все, что посчитаем нужным, что будет правильным с точки зрения бизнес-кейса, и правильным для развития компании, - сказала она. - Как только открылось окно возможностей, побежали проекты. У нас целый ряд проектов в разработке, прежде всего, по автоматизации производства. Пытаемся автоматизировать те линии, где у нас, в первую очередь, проблемы с персоналом".

Кроме того, компания уже анонсировала проект по сушке молока на заводе в Казани. "Он уже на стадии имплементации, заканчиваем тендеры и приступаем к работе", - отметила она.

Говоря о перспективах вертикальной интеграции, Дмитриева заявила: "Если раньше эта тема была табу, то сейчас нет. Это означает, что если мы решим, что это правильно с точки зрения бизнес-кейса и что вертикальная интеграция дает нам больше эффективности, чем не вертикальная, то мы эту историю готовы рассмотреть".

В настоящее время компания разрабатывает пятилетний план развития.

Как сообщалось, в мае этого года французская компания Danone закрыла сделку по продаже своего бизнеса в РФ компании "Вамин Р" (Татарстан). ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Об уходе из РФ Danone заявил в 2022 году. В июле 2023 года российские активы компании были переданы под госуправление по указу президента РФ Владимира Путина. Тогда же АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд". В марте президент РФ подписал указ, отменяющий передачу обеих компаний под временное управление Росимуществу. После этого была проведена сделка с компанией "Вамин Р".

Компания объединяет 12 заводов.