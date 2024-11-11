Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Причина встряхивания млекопитающих после намокания шерсти, южные хомяковые крысы для поиска контрабанды и тыгыдыки кошки с точки зрения классической механики

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- За последние 60 лет население Земли удвоилось, и традиционное сельское хозяйство смогло прокормить людей, но цена этого оказалась высока. Углеродные выбросы, сопровождающие все этапы производства зерна, выросли за это время в восемь раз.

- Эксперименты показали, что южные хомяковые крысы Cricetomys ansorgei эффективно обнаруживают по запаху чешуи панголинов, носорожьи рога, слоновую кость и древесину редких растений. Ранее было известно, что эти крупные африканские грызуны, обладающие отлично развитым обонянием, хорошо поддаются обучению. Этих грызунов уже используют для поиска мин и диагностики туберкулеза. Теперь их могут применить для поиска контрабанды. По мнению исследователей, крысы справятся с этой задачей лучше служебных собак, поскольку меньшие размеры позволяют им проникать в труднодоступные пространства, например, между контейнерами в кузове грузовика. Кроме того, эти грызуны работают быстро. В одном из тестов они справились с обследованием ста отверстий с образцами всего за 13 минут.

- Японские ученые сумели подсадить в клетки млекопитающих хлоропласты одноклеточной красной водоросли Cyanidioschyzon merolae, которая сохраняет примитивные черты и обитает в горячих вулканических источниках с высокой кислотностью воды. Хлоропласты культивировали совместно с клетками яичника китайского хомячка Cricetulus griseus. Исследователи обнаружили в них фотосинтез на протяжении как минимум двух дней. Через два и четыре дня совместной культивации число захваченных органелл в клетках снижалось – вероятно, либо из-за внутриклеточного их переваривания, либо в результате случайного распределения между дочерними клетками в ходе деления. Как отмечается, этот подход синтетической биологией может служить основой для получения искусственно фотосинтезирующих животных клеток.

- У не состоящих в браке людей повышен риск депрессии независимо от национальной и культурной принадлежности. Ученые проанализировали выборки из США, Мексики, Великобритании, Ирландии, Китая, Кореи и Индонезии и выяснили, что эта связь наблюдается во всех странах, однако степень этой связи имеет отличия. Существенными причинами повышения позднего риска депрессии у не состоявших в браке оказались употребление алкоголя среди китайских, корейских и мексиканских участников, а также курение у жителей Китая и Мексики.

- Ученые отыскали самую стремительно летящую по галактике экзопланетную систему, связанную с гиперскоростной звездой. Найти ее помогло архивное событие гравитационного микролинзирования. Специалисты анализировали событие гравитационного микролинзирования MOA-2011-BLG-262, которое наблюдалось телескопами 26 июня 2011 года. По мнению астрономов, в роли модели объекта-линзы выступает звезда типа красного карлика, с массой 0,193 массы Солнца, и экзопланета с массой 28,91 масс Земли. Расстояние между экзопланетой и звездой оценивается в 0,98 астрономической единицы, а расстояние до системы – в 24,42 тысячи световых лет от Солнца. Полная поперечная скорость системы составляет 541,31 км/сек.

- В эоценовом озере Мессель не происходило массовой гибели животных из-за выбросов газа или массового размножения цианобактерий. На это указал ежегодный уровень смертности летучих мышей, который был сравним с таковым в современных плавательных бассейнах. Таким образом, животные, вероятно, просто время от времени тонули в озере Мессель, а не становились жертвами каких-либо природных катастроф. Предполагается, что в эоцене на месте карьера Мессель в Центральной Германии располагалось глубокое озеро, которое возникло в кратере вулкана после извержения. Время от времени в нем оказывались остатки животных и растений. Они погружались на дно, где благодаря дефициту кислорода хорошо сохранялись и в конце концов превращались в окаменелости.

- Коллаборация по изучению глобального бремени болезни выяснила, что за последние 30 лет распространенность мертворождения во всем мире снизилась почти на 40 процентов. Однако, по их данным, частота случаев остается высокой в Африке и Южной Азии.

- Полвека назад в Доме Золотого Браслета, который находится в Помпеях, археологи обнаружили останки четырех человек, погибших во время извержения. Предполагаемая взрослая женщина, которую нашли рядом с ребенком, в действительности была темнокожим мужчиной.

- Физик составил уравнение перемещений собственной кошки, представив ее в виде материальной точки в потенциальном поле человека. С помощью разработанной гипотезы ученый также объяснил кошачье мурлыканье и даже ночные тыгыдыки питомцев. Ученый проанализировал поведение кошки в том случае, когда ее зовет человек, и выяснил, что в рамках придуманной модели зов хозяина выступает в роли импульса, который увеличивает кинетическую энергию животного. Чем меньше масса кошки, тем меньше величина импульса, который необходим животному, чтобы увеличить его кинетическую энергию. Поэтому котята куда более охотно реагируют на стимулы, если сравнивать их со взрослыми особями. Частота и длительность ночных тыгыдыков в первую очередь зависит от константы трения и массы кошки: например, чем больше масса животного, тем реже происходят периоды активности. Исследователь пришел к выводу, что мурлыканье (с точки зрения классической механики) – это механизм, который укрепляет связь кошки-частицы и человека-потенциальной ямы, заставляя последнего гладить животное, что в свою очередь продлевает время мурлыканья.

- Американские ученые выяснили экспериментально, что за встряхивание млекопитающих (например, собак) после намокания шерсти отвечают низкопороговые механорецепторы с немиелинизированными С-волоконами. Эти волокна активируются при попадании на рецепторы, например, воды или масла, а затем сигнал от них передается в парабрахиальное ядро моста головного мозга, которое запускает характерное движение "встряхивания мокрой собаки".

- Что общего у реформ Петра I и японской Революцией Мэйдзи? В обоих случаях идея этих изменений пришла извне: страны адаптировали правила, которые уже хорошо работали в других государствах. В этой статье рассказывается, как работает трансфер институтов.