Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Сокращение плотности популяций африканских слонов, новый подход к оценке роста глобального потепления и фейковые видео о лечении рака в тиктоке

Фото: Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские инженеры разработали систему управления экзоскелетом для нижних конечностей на основе нейросети, которая может предсказывать движения суставов ног в реальном времени. Система может самостоятельно адаптироваться к широкому спектру движений – от циклических, таких как ходьба и бег, до сложных и неструктурированных движений, таких как приседания, выпады, остановки, повороты и прыжки. Экзоскелет также помогает снизить энергозатраты на величину приблизительно от 5 до 20% при выполнении десяти различных действий, таких как ходьба, бег, поднятие веса, выпады.

- Плотность популяций слонов по всей Африке за период с 1964 по 2016 год сократилась в среднем на 75-80%. Для саванных слонов (Loxodonta africana) этот показатель составил 64-72%, а для лесных (L. cyclotis) – 90-96%. К такому выводу пришли зоологи, изучив оценки численности этих травоядных, проведенные на 475 участках в 37 странах. Браконьерство и разрушение среды обитания – основные проблемы, с которыми сталкиваются африканские слоны. Также возможна массовая гибель этих травоядных в результате инфекций: в 2020 году в Зимбабве сразу 35 саванных слонов погибли из-за сепсиса, который вызвала грамотрицательная бактерия.

- Климатологи описали подход к оценке потепления, в котором доиндустриальной эпохой считается период до 1700 года, а расчет роста температуры упрощается. Cвой выбор авторы обосновали тем, что до 1700 года в атмосфере не наблюдалось статистически значимого роста содержания CO2. Саму оценку потепления провели без сложного моделирования и на основе данных о концентрации углекислого газа с обсерватории Мауна-Лоа. Ученые установили, что к началу 2023 года потепление уже перешагнуло отметку 1,5 градуса – критический порог, заявленный в Парижском соглашении.

- Физики смогли разглядеть колебательные моды молекул этанола в воде при концентрациях до 4,13 микромоль. В этом им помог фемтосекундный лазер и электрооптическая выборка для измерения отклика. Разрешение при этом достигло петагерцового диапазона.

- Социолог из Великобритании симулировала поведение онкологического пациента, который после постановки диагноза ищет в тиктоке способы лечения. 81% роликов на эту тему содержали ложную информацию: из 200 проанализированных видео 163 предоставляли ложную информацию.

- Прежде чем зафонтанировать в ноябре 2022 года, гавайский вулкан Мауна-Лоа два месяца накапливал магму на глубине около 1,5 км. Крупнейший действующий вулкан на Земле Мауна-Лоа занимает почти половину площади острова Гавайи. С 1843 года, когда события на Мауна-Лоа начали документироваться, здесь произошло 34 извержения. Последнее из них началось 27 ноября 2022 года и предварялось непрерывным сейсмическим дрожанием, продолжавшимся около получаса. В течение 13 дней из трещин изливалась жидкая лава высокой текучести, а также выбрасывались тефра и вулканические газы.

- Мумия молодого шерстистого носорога, найденная в Якутии четыре года назад, дала ответ на давнюю загадку. По крайней мере, у молодых шерстистых носорогов был горб, заполненный жировой тканью. Ранее на эту особенность анатомического строения шерстистых носорогов намекали только произведения палеолитического искусства. Среди современных близких видов только у белого носорога (Ceratotherium simum) есть горб, однако основной объем ему придает далеко не жировая прослойка, а мышцы.

- Японские ученые апробировали метод диагностики опухоли поджелудочной железы по пузырькам с ее микроРНК в моче. Методы машинного обучения позволили получить метод с почти 94-процентной чувствительностью и 92-процентной специфичностью. Причем для ранних стадий рака эти показатели были еще выше. Рак поджелудочной железы считается одним из самых смертоносных злокачественных новообразований во всем мире – пятилетняя выживаемость при нем составляет около 12%. По большей степени это объясняется поздней диагностикой большинства случаев опухоли из-за отсутствия инструментов скрининга и трудностей раннего обнаружения заболевания&

- В последние годы подростки в Европе, Центральной Азии и Канаде стали испытывать гораздо меньше поддержки со стороны семьи и сверстников, при этом ощущение чрезмерной нагрузки в школе значительно усилилось. В проанализированном опросе приняли участие почти 280 учащихся из 44 стран и регионов. Доля подростков, которые сообщили о высоком уровне поддержки со стороны семьи и сверстников (5,5 балла и выше по семибалльной шкале), снизилась по сравнению с 2018 годом: с 73 до 67 процентов и с 61 до 58 процентов соответственно. Особенно выражена эта тенденция среди девочек — у них показатель снизились с 72 до 64 и с 67 до 62 процентов. Также девочки чаще испытывали сложности с обсуждением важных вещей с обоими родителями.

- Три года назад химик Марк Левин придумал, как надо редактировать молекулярный скелет: оказалось, что можно и удалять из него лишние атомы, и встраивать новые, и менять одни на другие. В этом материале рассказывается, как невозможные реакции внезапно стали возможными