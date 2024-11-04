Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полувековой юбилей конкурса микрофотографий, еще один вид очень мелких седлоносных жаб и в чем преимущество небольших жвал у мелких самцов жуков-оленей

Борьба самцов жуков-оленей на фоне вечернего неба летом Фото: Arterra/Contributor via Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Генетики прочитали ДНК трех десятков бонобо. Новые данные указали на то, что эволюционные линии предков обыкновенных и карликовых шимпанзе разошлись около 1,3 млн лет назад. Через сотни тысяч лет небольшая популяция бонобо также начала разделяться, и сейчас можно выделить как минимум три субпопуляции: центральную, западную и дальнезападную. Пути первой и двух последних разделились примерно 145 тысяч лет назад. Эффективный размер одной из западных субпопуляций, по оценкам ученых, долгое время составлял всего лишь 2,8 тысячи особей. Это отразилось на генофонде и увеличило их потенциальную уязвимость перед различными угрозами.

- Итальянские энтомологи выяснили, почему в популяциях жуков-оленей (Lucanus cervus) наряду с крупными самцами с увеличенными жвалами встречаются более мелкие самцы, у которых жвалы поскромнее. Оказалось, что у этих насекомых две альтернативные стратегии спаривания. В сражениях самцы жуков-оленей с большими жвалами – вне конкуренции, однако во время брачных полетов они проигрывают мелким сородичам с небольшими жвалами: те хватают самок на лету и падают с ними на землю. Примечательно, что средний размер самцов, участвующих в битвах и в роении, не отличается. Вероятно, в течение сезона размножения одни и те же особи успевают попытать удачи и в стычках с сородичами, и в брачных полетах.

- Международный союз охраны природы опубликовал второе за год обновление списков. Обыкновенный еж (Erinaceus europaeus), который широко распространен в Западной и Северной Европе и на северо-западе России (на большей части страны обитает его родственник – южный еж E. roumanicus), получил статус вида, близкого к уязвимому положению. Предполагается, что численность этих насекомоядных сокращается из-за чрезмерного использования пестицидов и разрушения среды обитания – разрастания городов, интенсификации сельского хозяйства, строительства дорог, где они часто гибнут под колесами автомобилей. Среди птиц на грани полного исчезновения оказались очковые, или африканские пингвины (Spheniscus demersus), которые гнездятся на побережье Намибии и ЮАР. А более трети всех видов деревьев были отнесены к уязвимым, вымирающим или находящимся на грани полного исчезновения видам. Особенно высока доля угрожаемых видов среди деревьев, которые растут на островах.

- 17 октября стали известны имена лауреатов ежегодного конкурса микрофотографий Nikon Small World 2024. Конкурс проводится с 1975 года, в нем отбираются лучшие научные микрофотографии, сделанные с помощью оптического микроскопа, они должны быть не просто научно значимы, но еще и эстетически привлекательны. В соревновании участвуют как профессиональные ученые, так и микрофотографы-любители. Если смотреть через правильный микроскоп и с нужным увеличением, то даже кишка мыши, яйца осьминога и слизевик на гнилой ветке могут показаться симпатичными. Жюри конкурса в этом году определило 20 победителей. В этом материале можно посмотреть на работы, которые заняли первые 15 мест, и еще несколько фотографий, которые заслужили специального упоминания жюри и больше остальных понравились сайту N+1.

- Деменцию нельзя вылечить, однако можно ее не усугублять. По популяционным оценкам, средняя продолжительность жизни после постановки диагноза деменции составляет 4,5 года. Корейские ученые выяснили, что достаточная физическая активность после постановки диагноза снижает риск смерти от всех причин, причем помогает любая интенсивность тренировок.

- Герпетологи описали новый вид миниатюрных седлоносных жаб из Бразилии, его назвали Brachycephalus dacnis. Некоторые взрослые особи этого вида дорастают всего до 6,95 мм в длину, что делает его вторым среди самых мелких позвоночных. Первое же место принадлежит другому виду седлоносных жаб – Brachycephalus pulex. По мнению ученых, по крайней мере несколько видов седлоносных жаб достигли рекордно мелких размеров независимо друг от друга, вероятно, в процессе адаптации к жизни в лесной подстилке. Из-за этого некоторые анатомические черты у них развивались по-разному. Например, у B. pulex наблюдается редукция и сращение целого ряда черепных костей, в то время как скелет B. dacnis сохранил черты, характерные для более крупных бесхвостых амфибий.

- Если резко ограничить употребление сахара матерью во время беременности и кормления грудью и не давать его ребенку до двух лет, в дальнейшей жизни у него будет гораздо меньше шансов заиметь сахарный диабет и артериальную гипертензию. А если эти заболевания все же разовьются, произойдет это существенно позже среднестатистического уровня. К таким выводам пришли американские ученые, которые проанализировали данные британцев, родившихся до и после того, как в стране отменили нормированную выдачу сахара, введенную во время Второй мировой войны.