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В Махачкале введут мораторий на строительство апарт-отелей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Махачкале введут мораторий на строительство апарт-отелей, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Все текущие строительные проекты будут завершены, однако новые инициативы по возведению апартаментов не получат одобрения. Мораторий будет действовать до конца этого года, после чего рассмотрим целесообразность его продления в следующем году", - объявил глава Махачкалы Юсуп Умавов.

По его словам, это решение приняли, чтобы упорядочить городскую застройку и отслеживать строительство жилых комплексов без необходимой социальной инфраструктуры.

"Данное решение обусловлено нехваткой необходимой социальной инфраструктуры в столичных апарт-отелях. Согласно законодательству, компании могут возводить апартаменты без обеспечения социальной инфраструктурой", - отметил Умавов.

По его словам, несмотря на то, что формально эти здания классифицируются как нежилые, они все равно оказывают значительное воздействие на городскую среду, не способствуя при этом развитию условий на прилегающих территориях.

Махачкала Юсуп Умавов
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