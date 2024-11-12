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"Норникель" увеличил объем программы биржевых облигаций до 800 млрд рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" увеличила объем программы биржевых облигаций серии 001Р более чем в 2,5 раза – с 300 млрд до 800 млрд рублей, следует из эмиссионных документов компании.

Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в программу и проспект облигаций, сообщается в материалах торговой площадки.

Программа бондов компании была зарегистрирована в ноябре 2018 года. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 285 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 9 млрд юаней и два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.

Норникель
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