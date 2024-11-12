Рубль немного укрепился в паре с китайским юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам вторника, рубль подрос на фоне стабильной нефти. Курс юаня в 19:00 составил 13,5 руб., что всего на 1,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В целом в ходе сегодняшних торгов пара "юань-рубль" демонстрировала лишь небольшие колебания в ожидании новых драйверов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 ноября всего на 0,9 копейки, до 97,9559 руб., и уменьшил курс евро на 59,89 копейки, до 104,2533 руб.

"За последние дни рубль стабилизировался и даже отыграл часть позиций у юаня на Мосбирже, оттеснив его к 13,5 руб., при этом неся потери к доллару, который, судя по индикаторам срочного рынка, торгуется выше 98 руб. Это связано с динамикой американской валюты на мировом рынке - индекс DXY вышел на годовые максимумы у 105,8 п. на фоне итогов президентских выборов в США. Рублевые активы в целом выигрывают от геополитического аспекта - Дональд Трамп ассоциируется с возможным улучшением отношений США и РФ. Часть ликвидности валютного рынка переходит в акции и облигации, что сокращает давление на рубль. В пользу рубля также играет монетарная жесткость ЦБ. В то же время сильный доллар прижал цены на нефть и другое сырье, а это негативно с точки зрения ожидаемого притока экспортной выручки. При этом потребительский спрос на импорт, а, следовательно, на иностранные деньги, может расти по мере приближения новогодних праздников. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,3-13,7 руб., доллар - 97-99 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 577,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-августе профицит консолидированного бюджета составлял 1 трлн 766,3 млрд рублей, следовательно, в сентябре он был исполнен с дефицитом 1 трлн 189 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-сентябре составили 49 трлн 357,5 млрд рублей, расходы - 48 трлн 780,2 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре вырос до 734,0 млрд рублей с 27,6 млрд рублей по результатам первых восьми месяцев. Следовательно, в сентябре дефицит федерального бюджета сложился в размере 706,4 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета за девять месяцев составили 24 трлн 972,3 млрд рублей, расходы - 25 трлн 706,3 млрд рублей.

Цены на нефть возобновили небольшое снижение после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени опустились на 0,08%, до $71,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к указанному времени на 0,15%, до $67,94 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 2,8%, WTI - на 3,3%, причем обе марки обновили минимумы с 29 октября.

Давление на рынок нефти с прошлой недели оказывает отсутствие прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая, а также укрепление доллара США, снижающее инвестиционную привлекательность сырья для держателей других валют.

Долларовый индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести основных мировых валют, растет на 0,2% во вторник, а накануне индикатор обновил максимум более чем за четыре месяца.

Кроме того, внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, опубликованные во вторник, а также Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Банк России во вторник, 12 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 695,5 млрд рублей (при лимите 4 трлн 150 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,5 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 5 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 275,8 млрд рублей (при лимите 6 трлн рублей и спросе 5 трлн 275,8 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 423,3 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 423,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,83% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 ноября поднялась на 33 базисных пункта - до 20,82% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 8 базисных пунктов - до 19,69% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 19,15% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 18,15% годовых.