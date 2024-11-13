Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы показали существенное снижение во вторник на слабой статистике и негативных корпоративных новостях.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал почти на 2% - до 502,23 пункта. Это максимальный дневной спад с августа.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 1,2%, германский DAX - на 2,1%, французский CAC 40 - на 2,7%. Итальянский FTSE MIB снизился на 2,2%, испанский IBEX 35 - на 1,9%.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в ноябре упал до 7,4 пункта с 13,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали гораздо более умеренное снижение - до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Тем временем индикатор отношения к текущей ситуации в Германии в ноябре неожиданно снизился до минус 91,4 пункта с минус 86,9 пункта в прошлом месяце. Это самая низкая отметка с мая 2020 года. Падение стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение до минус 85,9 пункта.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в ноябре упал до 12,5 пункта с 20,1 пункта месяцем ранее, по данным ZEW. Эксперты предполагали в среднем подъем до 20,5 пункта.

Оценка текущей экономической ситуации в валютном блоке снизилась на 3 пункта - до минус 43,8 пункта.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 1,8% месяцем ранее, по окончательным данным статуправления. В помесячном исчислении цены выросли на 0,4% после снижения на 0,1% в сентябре. Данные совпали с предварительной оценкой и с консенсус-прогнозом аналитиков.

Акции Bayer рухнули в цене на 14,5% и стали лидером снижения как в Stoxx 600, так и в DAX. Германский химический и фармацевтический концерн в третьем квартале снизил выручку из-за слабых результатов сельскохозяйственного подразделения, а также ухудшил годовой прогноз для скорректированной EBITDA.

Котировки бумаг Vodafone упали на 8,2%. Британский оператор мобильной связи увеличил выручку в первом финполугодии (апрель-сентябрь) на 1,6% и подтвердил прогноз на весь год, но инвесторов разочаровали слабые результаты германского подразделения компании.

Акции Mediobanca подешевели также на 8,2%. Итальянский банк снизил чистую прибыль на 6,1% в июле-сентябре, при этом выручка не дотянула до прогнозов.

Участники торгов не видят масштабных стимулов со стороны властей КНР, которые могли бы поддержать спрос на товары класса "люкс", отмечает Trading Economics. В связи с этим подешевели акции представителей этой отрасли, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 4,5% (до минимума за 28 месяцев), Kering - на 5,8%, Hermes - на 3,4%, L'Oreal - на 2,4%, Remy Cointreau - на 1,9%, Richemont - на 3,2%, Burberry - на 6%, Brunello Cucinelli - на 4,8%, Moncler - на 3,5%.

Стоимость крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы тоже опустилась: BP Plc - на 1,5%, Shell - на 1,3%, TotalEnergies - на 2,5%, Equinor - на 0,9%.

В то же время цена бумаг одного из крупнейших в Европе производителей полупроводниковой продукции Infineon Technologies AG выросла на 3,7%. Результат сегмента, внимательно отслеживаемый аналитиками показатель деятельности компании (сопоставим со скорректированной EBIT), в июле-сентябре составил 832 млн евро, рентабельность по этому показателю опустилась до 21,2%. Однако это превзошло прогнозы экспертов в 788 млн евро и 19,9% соответственно.

Капитализация AstraZeneca выросла менее чем на 0,1%. Британская фармацевтическая компания в июле-сентябре получила выручку и скорректированную прибыль лучше ожиданий.