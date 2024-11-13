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Утром на "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню в рамках коррекции

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Утром в среду рубль на "Московской бирже" дешевеет к юаню в рамках коррекции после укрепления накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,5685 рубля (+6,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом юань оказался на 7,34 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Мы полагаем, что развитие ситуации на российском валютном рынке в ближайшее время продолжит определяться действиями экспортеров. Вышедшие вчера данные по внешнеторговому балансу РФ за сентябрь показали рост профицита до $12,6 млрд (+30,7% м/м), отражая замедление роста импорта. Мы исходим из сценария сдержанного наращивания импорта в концовке года. И соответственно, пока не видим оснований для усиления спроса на валюту, и как следствие, не ждем повышения волатильности на валютном рынке. С другой стороны, сложно ждать сейчас и резкой активизации экспортеров - до налоговых выплат (28 ноября) еще далеко. Считаем, что диапазон 13,3-13,6 руб. сохранит свою актуальность для биржевого и внебиржевого курсов юаня в ближайшие дни", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после слабого роста по итогам предыдущей сессии.

К 10:05 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,15% до $71,99 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,17%, до $68,21 за баррель.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 107 тысяч баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с.

Кроме того, прогноз увеличения спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тысячи б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.

Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.

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