Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4%, лидирует в откате "Ростелеком"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и стагнации нефти (фьючерс на Brent топчется у $72 за баррель) из-за фиксации прибылей игроками после ралли на новостях о победе республиканца Трампа на президентских выборах в США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, лидируют в откате акции "Ростелекома" (-3,8% и -3% "префы").

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2744,39 пункта (-0,4%), индекс РТС - 882,59 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. (+0,09 копейки).

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