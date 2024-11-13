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РФ за 10 месяцев увеличила экспорт молочной сыворотки на 6% почти до $19 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала молочной сыворотки почти на $19 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов.

Треть поставленной за рубеж продукции пришлась на Казахстан, 29% – на Белоруссию, 13% – на Китай.

В 2023 году основными экспортерами молочной сыворотки в мире были США ($569 млн), Германия ($502 млн) и Франция ($370 млн). РФ входит в топ-30 поставщиков этой продукции.

Агроэкспорт Минсельхоз
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