Инфляция в США в октябре ускорилась до 2,6%, на уровне прогноза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 2,4% в сентябре.

Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Это первое повышение инфляции за семь месяцев.

Цены на энергоносители в США в прошлом месяце упали на 4,9% в годовом выражении (после падения на 6,8% в сентябре), в том числе бензин подешевел на 12,2% (-15,3%). Между тем стоимость природного газа выросла на 2% (как и в сентябре).

Рост цен на продукты питания замедлился в октябре до 2,1% по сравнению с 2,3% месяцем ранее, на транспортные услуги - до 8,2% с 8,5%.

Новые автомобили подешевели на 1,3% (как и в сентябре), подержанные машины - на 3,4% (-5,1%).

Индекс CPI в октябре вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие темпы сохраняются четвертый месяц подряд.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно сентября и на 3,3% в годовом выражении. Результат совпал с ожиданиями экспертов, причем в сентябре была зафиксирована такая же динамика обоих показателей.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 декабря.