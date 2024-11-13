Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ в III кв. снизилась на $203 млн

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в третьем квартале 2024 года уменьшился на $203 млн, или на 1,4%, до $14,399 млрд с $14,602 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2024 года уменьшилась до 44,0% с 44,6%, согласно данным ЦБ.

В январе-сентябре 2024 года задолженность перед нерезидентами уменьшилась на $409 млн, или на 2,8%, с $14,808 млрд. В 2023 году она сократилась на $1,499 млрд, или на 9,2%, с $16,307 млрд после снижения в 2022 году на $3,652 млрд, или на 18,3%, с $19,959 млрд.

По состоянию на 1 октября 2024 года объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ стал минимальным с 1 июля 2017 года, когда он составлял $12,533 млрд.