Рост цен на бензин в РФ с 6 по 11 ноября составил 0,11%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России за шесть дней с 6 по 11 ноября ("укороченная" неделя из-за праздника) выросли на 0,11% после повышения на 0,18% с 29 октября по 5 ноября (за 8 дней из-за праздника), сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 11 ноября поднялись на 8,65% (общая инфляция за этот период составила 7,02%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 11 ноября составляла 59,26 руб. (на 5 ноября - 59,19 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 53,93 руб. (53,87 руб.), АИ-95 – 59,14 руб. (59,11 руб.), АИ-98 – 80,70 руб. (80,48 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ замедлился до 0,36% после повышения на 0,48%. Средняя цена ДТ в стране на 11 ноября составила 68,04 руб. за литр (на 5 ноября - 67,79 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).