Овощи и фрукты в РФ с 6 по 11 ноября подорожали на 3,6%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 6 по 11 ноября (6 дней) повысились на 3,6%, сообщил Росстат в среду.

С 29 октября по 5 ноября (8 дней) рост составлял 4%.

Больше всего с 6 по 11 ноября подорожали огурцы - на 8,8% (на 8,6% с 29 октября по 5 ноября) и помидоры - на 5,9% (на 5,1%).

Цены на картофель повысились на 4,7% (на 6,1%), лук - на 4,6% (на 6,3%), капусту - на 4,1% (на 4%), свеклу - на 2,6% (на 4.3%), морковь - на 1,6% (2,3%), бананы - на 1,1% (на 1,9%), яблоки - на 0,4% (на 0,8%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал почти в 1,7 раза. Цены на лук повысились на 27,5%, свеклу - на 22,7%, капусту - на 20,4%, яблоки - на 13%, морковь - на 8,8%, бананы - на 5,1%. Цены на огурцы снизились на 26,1%, помидоры - на 14%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.