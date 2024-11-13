Рубль в среду подешевел в паре с китайским юанем после укрепления накануне

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль ослаб после заметного повышения по итогам предыдущей сессии. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,6 руб., что на 10 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 ноября на 40,98 копейки, до 98,3657 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,68 копейки, до 104,2901 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В среду рубль заметно ослаб в паре с китайским юанем. По итогам вчерашних торгов рубль, напротив, существенно вырос к этой валюте, поэтому сегодняшнее снижение можно рассматривать как коррекционное. Тем более что накануне снижением значительной части мировых рынков завершилось "ралли Трампа", а уже сегодня международные инвесторы пристально следили за данными по инфляции в США. В октябре потребительские цены в США выросли на 2,6% против повышения на 2,4% в сентябре, однако поддержку рисковым активам оказало то, что октябрьское значение совпало с прогнозами аналитиков. В свою очередь, поддержку рублю в ближайшей перспективе могут оказать благоприятные данные по внешней торговле РФ. Сегодня ЦБ сообщил, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2024 года составило $58,1 млрд, что в 1,3 раза больше, чем за тот же период 2023 года. Тогда показатель составлял $44,2 млрд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Очередная волна ослабления рубля, вероятно, свидетельствует о том, что негативные факторы, связанные с внешней торговлей, нивелируют возможный отток средств из иностранной валюты, вызванный итогами выборов в США. Многие перед этим событием могли наращивать в ней позиции, опасаясь в лучшем случае сохранения большой геополитической неопределенности. С избранием нового американского президента появились надежды на улучшение фактора геополитики, в том числе смягчение антироссийского санкционного режима. Однако это не только способно ослабить давление на экспорт РФ, но и ускорить восстановление импорта, что повысит спрос на инвалюту", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2024 года составило $58,1 млрд, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $44,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2024 года выросло на 14%, до $115,4 млрд, по сравнению со $101,1 млрд за аналогичный период 2023 года.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-октябре 2024 года выросло на 14%, до $115,4 млрд, по сравнению со $101,1 млрд за аналогичный период 2023 года. Это произошло за счет снижения импорта при устойчивых объемах экспорта.

В октябре 2024 года профицит счета текущих операций уменьшился на 4%, до $6,5 млрд, по сравнению с сентябрем ($6,8 млрд).

По сравнению с октябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в октябре текущего года увеличилось на 20% с $5,4 млрд.

Профицит торгового баланса в октябре снизился на 6%, до $11,8 млрд, относительно уточненного показателя сентября ($12,6 млрд), за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта. Показатель октября текущего года по сравнению с октябрем 2023 года ($10,9 млрд) вырос на 8%.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к небольшому снижению вечером в среду после публикации данных об октябрьской динамике потребительских цен в США.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизились на 0,07%, до $71,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 0,09%, до $68,07 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило в среду министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое ускорение инфляции за семь месяцев.

На этом фоне индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,2%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 ноября поднялась на 27 базисных пунктов - до 21,09% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 8 базисных пунктов - до 19,77% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,18% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев также прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 18,18% годовых.