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Денежная база РФ в широком определении в октябре снизилась на 1%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в октябре 2024 года уменьшилась на 277,1 млрд рублей, или на 1%, до 28 трлн 254,4 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 ноября 2024 года снизились до 13,8% с 15,1% на 1 октября.

В январе-октябре 2024 года денежная база увеличилась на 1 трлн 747,6 млрд рублей, или на 6,6%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в октябре увеличился на 14,2 млрд рублей, или на 0,1%, до 17 трлн 897,8 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в октябре возросла до 63,3% c 62,7%.

Годовые темпы роста наличных на 1 ноября пятый месяц остались отрицательными: они составили -1,8% после -2,5% на 1 октября.

В январе-октябре 2024 года объем наличных уменьшился на 422,9 млрд рублей, или на 2,3%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в октябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшился на 2 трлн 260,0 млрд рублей, или на 43,0%, до 2 трлн 994,9 млрд рублей (это минимум с 1 мая 2023 года).

В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ вырос в октябре на 1 трлн 968,8 млрд рублей, или на 40,3%, до рекордных 6 трлн 857,7 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ Банк России
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