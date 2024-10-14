Денежная база РФ в широком определении в сентябре выросла на 1,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2024 года увеличилась на 390,7 млрд рублей, или на 1,4%, до 28 трлн 531,5 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 октября 2024 года выросли до 15,1% с 9,1% на 1 сентября.

В январе-сентябре 2024 года денежная база увеличилась на 2 024,7 млрд рублей, или на 7,6%, с 26 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в сентябре уменьшился на 29,8 млрд рублей, или на 0,2%, до 17 трлн 883,6 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в сентябре снизилась до 62,7% (минимум с 1 марта 2020 года) c 63,7%.

Годовые темпы роста наличных на 1 октября четвертый месяц остались отрицательными: они составили -2,5% после -2,4% на 1 сентября.

В январе-сентябре 2024 года объем наличных уменьшился на 437,1 млрд рублей, или на 2,4%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в сентябре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшился на 254,2 млрд рублей, или на 4,6%, до 5 трлн 254,9 млрд рублей. В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ вырос в сентябре на 674,7 млрд рублей, или на 16,0%, до 4 трлн 888,9 млрд рублей

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.