Совкомфлот подтвердил политику по годовым дивидендам в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" подтверждает политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях, сообщила компания.

"Компания подтверждает приверженность цели по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях. Решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года будет принято акционерами общества на годовом общем собрании акционеров в 2025 году с учетом рекомендаций совета директоров", - говорится в сообщении.

"Совкомфлот" в пятницу опубликовал финансовые результаты по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2024 года. Скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО (база для дивидендов) в январе-сентябре 2024 года составила 43,338 млрд рублей по сравнению с 65,271 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что "Совкомфлот" в 2024 году не исключает выплаты промежуточных дивидендов, они будут зависеть от результатов полугодия. Совет директоров "Совкомфлота" в октябре может рассмотреть промежуточные дивиденды, этот вопрос пока не обсуждался, говорил в октябре генеральный директор СКФ Игорь Тонковидов.

"Совкомфлот" в 2023 году выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев в размере 6,32 руб. на акцию. На годовом собрании в июне акционеры компании одобрили выплату финальных дивидендов за 2023 год в размере 11,27 рубля на акцию.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.