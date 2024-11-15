Доходность НПФ за 9 месяцев по портфелям накоплений и резервов была ниже инфляции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды по итогам девяти месяцев 2024 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 5,1% (6,9% годовых) и 4,3% (5,8% годовых), сообщил Банк России.

Ранее Росстат сообщал, что за январь-сентябрь 2024 года цены в стране выросли на 5,78%.

По итогам девяти месяцев 2023 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 8,1% и 7,5% соответственно.

Доходность за девять месяцев 2024 года у всех НПФ оказалась положительной. ЦБ отмечает, что 12 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), и 20 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и/или формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше величины инфляции.

НПФ в третьем квартале показали доходность выше (1,9% по пенсионным накоплениям и 1,7% по пенсионным резервам), чем во втором квартале (0,8%).

Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам, в то время как отрицательная переоценка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств) оказалась меньше.