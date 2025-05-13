Путин призвал задуматься о механизме хеджирования части рисков НПФ при вложении в акции

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России и своей администрацией продумать инструмент, который позволил бы снять с негосударственных пенсионных фондов (НПФ) часть рисков при инвестировании средств клиентов в акции.

"Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность пенсионных фондов, это очевидно. И понятно, что этим фондам, этим нашим компаниям, которые держат деньги наших пенсионеров, сложно разобраться подчас. У меня сейчас просьба и к Центральному банку, и к правительству, и к администрации помочь этим фондам разобраться. Первое – выработать какой-то инструмент, который мог бы давать, мягко скажем, советы какие-то. А второе – самое важное, но это, конечно, сложно, сейчас Антон Германович (Силуанов, министр финансов - ИФ) занервничает...но тем не менее поддержать, брать на себя какую-то часть риска. Вот что важно", - сказал Путин на встрече с членами "Деловой России".

"Конечно, я понимаю, особенно в сегодняшних условиях, дополнительную нагрузку на бюджет брать сложно, но такие механизмы точно, если вместе посидеть, можно изобрести. Часть риска брать на себя, это значит гарантии какие-то. Надо вместе подумать", - добавил он.

В ходе встречи предприниматели обратились к Путину с просьбой оказать поддержку высокотехнологичным компаниям при выходе на биржу, в частности, дать поручение Банку России рассмотреть различные инструменты по стимулированию "профессиональных инвесторов".

Как уточнила глава Банка России Эльвира Набиуллина, бизнес предлагает в том числе и стимулировать вложения НПФ в акции технологических компаний.

"Здесь я должна сказать, что в отношении регулирования негосударственных пенсионных фондов мы, наверное, еще более жесткие, чем по отношению к банкам. Потому что это сохранность денег будущих пенсионеров. И, конечно, здесь должно быть определенное управление рисками. Поэтому сейчас наше регулирование допускает вложение пенсионных резервов в пределах специального лимита – это 7%. И надо сказать, что НПФ не выбирают этот лимит, и здесь вопрос не регуляторных ограничений, что лимит маленький, а самим негосударственным пенсионным фондам часто сложно оценить такие акции, особенно если они не торгуются. Если они торгуются на бирже, то это гораздо проще", - отметила Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ в прошлом году смягчил требования для участия НПФ в IPO. "В этом году планируем предусмотреть увеличение лимита на активы с повышенным уровнем риска и расширить возможности по покупке акций, не из индекса МосБиржи. То есть мы готовы двигаться, но аккуратно", - добавила глава ЦБ.

Банк России в сентябре 2024 года опубликовал проект основных направлений развития финрынка на 2025-2027 гг., где, в частности, отметил, что дополнительно рассмотрит вопрос о расширении инвестиционных возможностей НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова поясняла, что регулятор предлагает расширить лимиты на вложения пенсионных резервов в рисковые инструменты с 7% до 15%.