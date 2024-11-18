Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу, Nasdaq потерял 2,2%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты также ожидали снижения на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство в США уменьшилось на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе. Консенсус-прогноз предполагал минус 0,7 пункта в этом месяце.

Акции Spectrum Brands Holdings подешевели на 6% по итогам торгов. Скорректированная прибыль производителя потребительских товаров в минувшем финансовом квартале не оправдала ожиданий аналитиков, хотя выручка их превзошла.

Владелец популярного сайта недвижимости Zillow Group сократил капитализацию на 1,7% после новостей об уходе двух топ-менеджеров.

Цена бумаг Nvidia Corp. уменьшилась на 3,3% - до $141,98 за штуку, хотя аналитик Wedbush Дэниэл Айвз повысил их прогнозную стоимость до $160 со $138.

Капитализация производителя медицинского оборудования Thermo Fisher Scientific снизилась на 3,7% после утверждения новой программы buyback на $4 млрд вместо прежней, в рамках которой не было выбрано около $1 млрд.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba потеряли в цене 2,2%. Интернет-гигант во втором финквартале нарастил чистую прибыль в 1,6 раза и зафиксировал скорректированный показатель выше прогнозов рынка, однако выручка их не оправдала.

Рыночная стоимость News Corp. Руперта Мердока уменьшилась на 1,7%, несмотря на урегулирование британской дочерней News Group Newspapers претензий 39 истцов в рамках скандала с прослушкой телефонных разговоров.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 5,5%, Verizon Communications -на 1,9%, Travelers Cos. - на 1,7%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,7% и составил 43444,99 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,32% - до 5870,62 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,24% и составил 18680,12 пункта.