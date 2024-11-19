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Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре обновил рекорд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Профицит торгового баланса Швейцарии в октябре увеличился до рекордных 6 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд), говорится в отчете Таможенного управления страны. Месяцем ранее профицит составил 4 млрд франков.

Объем швейцарского экспорта в октябре вырос на 10,2% в помесячном сравнении - до 24,4 млрд франков. В том числе поставки ювелирных изделий повысились на 28,8%, автомобилей - на 23,7%, продукции химической и фармацевтической промышленности - на 15,6%, часов - на 5,1%.

Экспорт в Словению увеличился более чем вдвое, в Бразилию - на 29,4%, в ЮАР - на 22,2%, в Японию - на 20,1%.

Между тем импорт вырос на 1,8%, до 18,4 млрд франков. Закупки продукции химической и фармацевтической промышленности поднялись на 6,6%, ювелирных изделий - на 5,7%, бумажно-графической продукции - на 1,9%.

Импорт из Словении повысился на 54,6%, из Гонконга - на 30,7%, из Египта - на 29,4%, из Нидерландов - на 21,3%.

В январе-октябре положительное сальдо внешней торговли Швейцарии расширилось до 39,5 млрд франков с 31,8 млрд франков годом ранее.

Швейцария
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