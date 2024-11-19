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Аналитики ожидают, что сбор зерна в РФ в 2025 г. может приблизиться к 140 млн т

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в 2025 году может превысить 139,5 млн тонн, урожайность - 29 ц/га, сообщает Россельхозбанк со ссылкой на заместителя председателя правления Михаила Васильева.

По итогам 2024 года аналитики банка ожидают урожай в 130 млн тонн. "Таким образом, если прогноз 2025 года осуществится, то показатель вырастет на 7% и войдёт в тройку лучших в истории России наряду с 2022 и 2023 годами", - говорится в сообщении.

"Внедрение современных агротехнологий - мониторинг полей, точное земледелие, минимальная обработка почвы, мелиорация - помогают эффективно использовать ресурсы и минимизировать потери. Селекционеры создают более устойчивые, высокоурожайные сорта, адаптированные к превратностям российского климата. За счёт использования новой техники выросла энергообеспеченность хозяйств. К важным факторам позитивного прогноза, конечно, относится государственная поддержка, инвестиции в инфраструктуру и повышение квалификации аграриев", - отметил Васильев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам зампреда, во многом за счёт совершенствования состава минеральных удобрений и методов их внесения в почву удаётся повышать урожайность без выделения дополнительных земель. В 2025 году, считает он, урожайность может достичь 29 ц/га и вплотную приблизиться к рекордным показателям 2022 и 2023 годов.

"Это лучшее свидетельство интенсивного, а не экстенсивного типа развития российского растениеводства", - подчеркнул Васильев.

Россельхозбанк
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