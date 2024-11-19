Экспорт швейцарских часов в октябре снизился на 2% на фоне спада продаж в КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов в октябре 2024 года упал на 2,2% год к году, до 2,34 млрд швейцарских франков, продолжив негативную тенденцию этого года, сообщила Федерация швейцарской часовой промышленности.

Экспорт швейцарских часов - важный индикатор оценки потребления luxury-продукции, динамика показательна в том числе для состояния спроса на бриллианты.

В октябре продажи часов в Китай, который является одним из основных рынков сбыта, были на 39% ниже данных прошлого года, в Гонконг - на 15%. На Китай и Гонконг приходится 14% закупок. В Европе потребление стабильно, в США (18% глобальных закупок) - выросло на 11%, в Японии (8%) - на 20%.

Суммарный экспорт часов за 10 месяцев (21,5 млрд франков) был на 2,5% ниже уровня годичной давности.

В наиболее показательной для спроса в люксовом сегменте категории выше 3 тыс. франков, на которую приходится 80% доходов от экспорта наручных часов, стоимость экспорта немного подросла (1,7%), но сегмент с ценником 500-3000 франков показал самое резкое падение (на 21%), что существенно повлияло на общий результат.

Основной спад пришелся на стальные часы, продажи которых упали на 7,6% по стоимости. Экспорт часов с драгоценными металлами вырос на 1,2%.

По итогам 2023 года экспорт швейцарских часов достиг рекордных 26,7 млрд франков ($31 млрд), поднявшись на 7,6% к 2022 году.