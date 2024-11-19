"ФосАгро" отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "ФосАгро" отложила трансформацию углеродного полигона в Вологодской области в полномасштабную карбоновую ферму до появления нового стандарта учета углеродных единиц, рассказал заместитель генерального директора компании по продажам и маркетингу Михаил Стеркин на одной из сессий российского павильона COP29.

"ФосАгро" в 2021 году приступила к реализации пилотного проекта по созданию карбонового полигона - лесополевого ландшафта, предназначенного для поглощения парниковых газов и эмиссии углеродных единиц. Компания выделила для "пилота" 300 га: 200 га сельскохозяйственных земель и 100 га леса. К 2028 году "ФосАгро" планировала масштабировать проект и создать на его базе карбоновую ферму по получению углеродных единиц площадью 65 тысяч га.

"До февраля 2022 года у нас была предельно понятная ситуация. Мы хотели этот полигон зарегистрировать по стандарту Verra (международная система сертификации экологических проектов - ИФ) и в дальнейшем (осуществлять - ИФ) продажу углеродных единиц, сделать это коммерческим проектом. Но Verra ушла, а другой стандарт не появился", - сказал Стеркин, добавив, что из-за этого от масштабирования проекта в карбоновую ферму компания отказалась.

Он отметил, что "ФосАгро" хочет использовать полученный в ходе реализации пилотного этапа опыт для разработки российского стандарта ведения низкоуглеродного сельского хозяйства. "Мы проект закончим и со всеми сможем поделиться теми результатами, которые у нас по этому полигону получатся. 100% это будут некие стандарты. Мы уже общаемся с Минсельхозом по этому вопросу, чтобы результаты нашего полигона неким образом стандартизировать", - отметил топ-менеджер.

По его словам, компания "очень заинтересована в создании рынка углеродных единиц, которого на сегодняшний момент нет, к сожалению".

"На этом этапе я лично не вижу никакой монетизации в климатических проектах, потому что нет спроса на низкоуглеродную продукцию", - добавил он. Драйвером такого спроса может стать государство при наличии соответствующих программ, подчеркнул Стеркин.

"На международном рынке есть определенный спрос на единицы. Мы видим перспективу, что, может быть, внутри БРИКС удастся создать такой стандарт и рынок углеродных единиц, который может стать альтернативой западным стандартам в этой области", - сказал топ-менеджер в беседе с "Интерфаксом".

Предполагалось, что карбоновая ферма "ФосАгро" сможет компенсировать углеродный след поставляемых компанией на рынок Евросоюза удобрений. Это избавило бы производителя от необходимости платить трансуглеродный налог ЕС или приобретать сертификаты об углеродной нейтральности для балансирования углеродного следа.

Кроме того, "ФосАгро" рассчитывала в дальнейшем запустить франшизу по созданию таких ферм, которую смогли бы покупать не только индустриальные компании, но и регионы России.