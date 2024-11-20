Рынок акций РФ в среду откатился ниже 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил снижение после локальной коррекции, давление продолжили оказывать опасения эскалации геополитической напряженности вокруг Украины. Индекс МосБиржи откатился ниже 2600 пунктов, достигнув уровня начала ноября, в лидерах снижения выступили бумаги Московского кредитного банка (-5%), "ММК" (-3,2%) и "МТС" (-3,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2596,89 пункта (-1,3%, днем индекс поднимался выше 2665 пунктов), индекс РТС - 816,29 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составил 100,2192 руб. (+18,44 копейки).

Также подешевели в среду акции АФК "Система" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "Селигдара" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,6%), "Ростелекома" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,6% и -0,4% "префы"), ОК "Русал" (-2,4%), "Газпрома" (-2,2%), "НЛМК" (-2,2%), "Московской биржи" (-2,1%), ВТБ (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Роснефти" (-1,5%), "Татнефти" (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -1,5% "префы"), "АЛРОСА" (-1,1%), расписки OZON (-1%), бумаги "ТКС Холдинг" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%).

Подорожали расписки "Русагро" (+2,4%), акции ПАО "Группа Позитив" (+1,8%), "Интер РАО" (+0,4%).

Вооруженные силы Украины впервые нанесли удары по территории России британскими ракетами Storm Shadow, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лондон одобрил использование этих ракет в ответ на то, что Москва якобы решила задействовать в конфликте на Украине военнослужащих из КНДР.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду попытался скорректироваться вверх, но напряженный геополитический фон не позволил развить отскок - день завершился новыми распродажами. Цены на нефть Brent в среду значимо не менялись, консолидируясь над отметкой $73 за баррель. В Азии в основном доминировали покупатели, а в Европе и США настроения к вечеру несколько ухудшились. Народный банк Китая, как и ожидалось, сохранил ставки на рекордных минимумах - годовую LPR на уровне 3,1%, ставку по 5-летним кредитам - на уровне 3,6%.

В четверг российский рынок акций будет отыгрывать недельные данные Росстата по потребительской инфляции и индекс цен производителей за октябрь, которые важны с точки зрения ожиданий по изменению ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. По данным Росстата, инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября; с начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).

В четверг состоится внеочередное собрание акционеров ПАО "Инарктика", где будет рассматриваться вопрос утверждения дивидендов, а также публикация финансовых результатов "ВК" за III квартал и 9 месяцев 2024 года. Ближайшей поддержкой по индексу МосБиржи может выступить уровень 2550 пунктов, прогноз на 21 ноября - 2550-2650 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи после дневных попыток разворота вверх растерял весь прирост и откатился ниже 2600 пунктов на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Новостной фон, в частности информация о переговорах президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, не смог поддержать котировки.

В скромном "плюсе" торговались акции ПАО "Группа Астра" (+0,3%, до 503,1 рубля) на фоне рекомендаций выплат дивидендов за 9 месяцев в размере 2,6 рубля на акцию, а также планов повышения цен в 2025 году на 15%. Хуже рынка после опубликованного отчета по МСФО за III квартал чувствовали себя бумаги МТС: телеком нарастил выручку на 15,3%, OIBDA - на 4,5%, сократив чистую прибыль на 89%. Также компания намерена скорректировать стратегию группы на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, в среду на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения - инвесторы проявляют осторожность на фоне геополитической напряженности.

Потребительская инфляция в Великобритании в октябре ускорилась до 2,3% в годовом выражении по сравнению с 1,7% в сентябре, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 2,2%. Ускорение инфляции может заставить Банк Англии воздержаться от снижения ключевой ставки на декабрьском заседании.

Российский рынок акций с утра попытался отыграть часть потерь, вызванных геополитическим обострением, однако настрой инвесторов остается подавленным. Следующий президент США Дональд Трамп может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта вокруг Украины, о чем заявил представитель "переходной" команды Трампа, отметил Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжил снижение после сообщений об ударах Украины по территории РФ британскими ракетами, что подтверждает риски геополитической эскалации.

Вечером поступила информация о намерении "Сегежи Групп" (-5%, до 1,704 рубля) провести SPO по цене 1,8 руб. на акцию в общем объеме 101 млрд руб. в пользу АФК "Система" и ряда внешних инвесторов. Собрание акционеров назначено на 26 декабря. "Ростелеком" (-2,6%) продолжил отыгрывать негативные новости предыдущих дней, в частности, отсрочку проведения IPO дочерней компании РТК-ЦОД. "ВК" в четверг готовится представить сокращенные финансовые результаты за III квартал 2024 года, отметила аналитик.

Зарубежные инвесторы также начинают ощущать геополитическую нервозность, которая может значительно усилиться до официального вступления в должность новоизбранного президента Трампа ровно через два месяца - 20 января 2025 года. На Трампа возлагают надежды по достижению мирных договоренностей, но пока США придерживаются прежней жесткой внешней политики. Российский рынок вернулся к снижению и на фоне геополитических новостей пробил рубеж 2600 пунктов по индексу МосБиржи со следующей поддержкой 2580 пунктов. Индикатор РТС, тем временем, упал до минимума с марта 2022 года и стремился к психологически важному значению 800 пунктов. Судя по всему, рынок РФ ждут непростые два месяца, после чего могут появиться надежды на улучшение как геополитической, так и монетарной ситуации, считает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что помимо геополитических рисков на первый план вновь вышли опасения по ставке ЦБ РФ после заявлений главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, настраивающих на сохранение жесткой ДКП как минимум в ближайшей перспективе.

Индекс МосБиржи закрыл "гэп" от 6 ноября и в целом рынок уже выглядит несколько перепроданным. "Мы на рынок продолжаем смотреть консервативно, отмечая повышение риска обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ", - говорит аналитик.

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,2%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,1%) и США (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).

Экспорт Японии в октябре увеличился на 3,1% относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете министерства финансов страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%, сообщает Trading Economics. В сентябре экспорт снизился на 1,7%. Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,4%. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали сокращение на 0,3%. В сентябре, согласно пересмотренным данным, импорт вырос на 1,8%, а не на 2,1%, как было объявлено ранее.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics. Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены скорректировались вверх, игроки оценивают статистику Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $73,4 за баррель (+0,1% и +0,01% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $69,58 за баррель (+0,3% и +0,3% во вторник).

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщил Trading Economics.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 114 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 85 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Ютэйр" (-7%), "Сегежа Групп" (-5%, до 1,704 рубля), Росдорбанка (-4,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,9%), "Башнефти" (-3,5%), ПАО "Россети Центр" (-3,5%), ПАО "Генетико" (-2,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (-2,8%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, как ожидается, разместит по закрытой подписке дополнительную эмиссию акций по цене 1,8 руб./бумага (средняя цена акций на Московской бирже за последние шесть месяцев), общий объем привлечения должен составить до 101 млрд рублей. Соответствующие параметры размещения в среду одобрил совет директоров компании, говорится в сообщении Segezha.

Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера - АФК "Система" - и ряда внешних инвесторов, за исключением акций, которые могут быть приобретены не поддержавшими SPO акционерами в рамках преимущественного права.

Выросли в среду акции ПАО "Россети Кубань" (+9,8%), ПАО "Светофор Групп" (+7,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+2,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+2,5%).

ПАО "Россети Сибирь" (+0,1%) в январе-сентябре 2024 года получило 2,1 млрд рублей чистого убытка против 1,4 млрд рублей убытка за аналогичный период 2023 года, говорится в сокращенной отчетности компании по МСФО.

Совет директоров "Группы Астра" (+0,3%, до 503,1 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года в размере 2,644669 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Также совет директоров компании принял решение о проведении 27 декабря текущего года внеочередного собрания акционеров, на котором должен быть рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,951 млрд рублей (из них 20,43 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 13,06 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,51 млрд рублей на акции "Газпрома").