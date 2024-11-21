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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2570п из-за рисков геополитики и роста ставки ЦБ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение из-за геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ на фоне ускорения инфляции в России; откат сдерживался подросшей нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $74 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2570 пунктов, индекс РТС на фоне ослабления рубля откатился к 800 пунктам (минимум с марта 2022 года); лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-7,8%), бумаги "ММК" (-6,8%) и расписки Ozon (-6,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2568,6 пункта (-1,1%), индекс РТС - 803,7 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составил 100,6798 руб. (+46,06 копейки).

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