Новак снова заявил о сбалансированности рынка нефти с точки зрения ОПЕК+

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - ОПЕК+ на сегодняшний день оценивает ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, решение о своих дальнейших действиях альянс примет на встрече 1 декабря, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак после переговоров с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом.

"Сегодня мы обсуждали текущую ситуацию и прогнозы. Оцениваем на сегодняшний день рынок как сбалансированный, благодаря, в первую очередь, действиям со стороны стран, входящих в ОПЕК+", - сказал Новак.

Он отметил, что на грядущей министерской встрече 1 декабря страны альянса примут решения, "направленные в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Аль-Гайс подчеркнул, что этому будет предшествовать анализ текущей ситуации в мировой экономике, а также данных об объемах поставок нефти и ее потребления в мире.