СД "Диасофта" рекомендовал дивиденды за II финквартал в 45 руб. на акцию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2024 финансового года (финансовый год компании смещен на один квартал по сравнению с календарным, II квартал финансового года соответствует III кварталу календарного) в размере 45 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 472,5 млн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 8 января 2025 года.

Акционеры рассмотрят вопрос о выплатах на внеочередном собрании 28 декабря.

Публикация промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I полугодие 2024 финансового года (завершилось 30 сентября) намечена компанией на 30 ноября.

В текущем году "Диасофт" уже трижды выплачивал дивиденды - за III квартал 2023 финансового года, за IV квартал 2023 финансового года и за I квартал 2024 фингода. Размер дивидендов составил, соответственно, 75,68 руб. на акцию, 28,6 руб. на акцию и 45 руб. на акцию.

В январе текущего года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой компания планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

По данным "Диасофта", по итогам 2023 финансового года (завершился 31 марта 2024 года) выручка компании составила 9,14 млрд рублей (рост на 27,1%. EBITDA повысилась на 27% - до 3,91 млрд рублей, чистая прибыль - на 16%, до 3,1 млрд рублей - с учетом единовременных расходов на проведение IPO в начале текущего года и выплаты налога на сверхдоходы.

"Диасофт" является поставщиком IT-решений для финансового и других секторов экономики. Клиенты - более 200 организаций, среди которых превалируют участники финсектора. Продукты включены в реестр отечественного софта, а сама компания - в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

ПАО "Диасофт" является головной структурой одноименной группы компаний.